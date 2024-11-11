Тренер России U18 Михайлов: «Рябкину реально тяжело, это еще очень молодой человек. Сложно постоянно быть под вниманием. Меньше надо его тормошить, и все будет в порядке»

Главный тренер России U18 призвал не давить на Ивана Рябкина.

– Алексей Николаевич Кудашов сказал: оставьте Рябкина в покое. Всему свое время. Ему реально тяжело, хочется отдохнуть. Это еще очень молодой человек. Ему сложно постоянно быть под вниманием. Меньше надо его тормошить, и тогда все будет в порядке.

– Как вы относитесь к введению драфта в КХЛ?

– Нет сейчас таких хоккеистов, которые прошли бы всю систему клуба и отыграли 15 лет за первую команду. У каждого хоккеиста разный путь. Кому-то нужно уехать из дома, и тогда результат будет лучше. У всех свой путь. Если хочешь, то ради бога, уезжай, доказывай, – сказал Дмитрий Михайлов.