Тренер России U18 Михайлов: «Рябкину реально тяжело, это еще очень молодой человек. Сложно постоянно быть под вниманием. Меньше надо его тормошить, и все будет в порядке»
Главный тренер России U18 призвал не давить на Ивана Рябкина.
– Алексей Николаевич Кудашов сказал: оставьте Рябкина в покое. Всему свое время. Ему реально тяжело, хочется отдохнуть. Это еще очень молодой человек. Ему сложно постоянно быть под вниманием. Меньше надо его тормошить, и тогда все будет в порядке.
– Как вы относитесь к введению драфта в КХЛ?
– Нет сейчас таких хоккеистов, которые прошли бы всю систему клуба и отыграли 15 лет за первую команду. У каждого хоккеиста разный путь. Кому-то нужно уехать из дома, и тогда результат будет лучше. У всех свой путь. Если хочешь, то ради бога, уезжай, доказывай, – сказал Дмитрий Михайлов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости