Ротенберг о «России 25» на КПК: «Всех приглашаем, несколько билетов осталось. Надо срочно зайти на сайт и приобрести оставшиеся»

Роман Ротенберг призвал покупать билеты на матчи сборной «России 25».

Завтра стартуют матчи Кубка Первого канала. Сборные Казахстана и Беларуси сыграют в первой игре в 14:30 по московскому времени.

Сборная «России 25» будет противостоять сборной легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

«Это просто праздник, что мы можем играть в хоккей на самой большой крытой арене мира. На «СКА-Арене» в четверг будет полный аншлаг. Думаю, этот матч войдет в историю по многим показателям.

Мы всех вас ждем на игре, всех еще раз приглашаем. Там несколько билетов осталось. Надо срочно зайти на сайт Kassir.ru и приобрести оставшиеся билеты», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .