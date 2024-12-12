Маршанд об 1:8 от «Виннипега»: «Это назревало. «Бостон» плохо выглядел на тренировках, нам нужно работать лучше. Как тренируешься – так и играешь»
Брэд Маршанд заявил, что игроки «Бостона» плохо работают на тренировках.
«Брюинс» потерпели разгромное поражение от «Виннипега» со счетом 1:8 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Это назревало. Наши тренировки были небрежными, мы плохо выполняли игровые задания, и это переходит в матчи.
Как тренируешься – так и играешь, все начинается с этого, а мы были недостаточно хороши. Нам нужно лучше работать на тренировках, и это отразится на нашей игре.
[«Джетс»] были очень хороши. Они играли здорово, а мы – нет. Мы плохо выполняли свои задачи, терялись в обороне и проигрывали единоборства.
Так что да, они сыграли хорошо, реализовали свои моменты, а у нас был неудачный матч», – сказал капитан «Бостона» Брэд Маршанд.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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