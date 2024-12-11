Директор «Автомобилиста» о драфте: «Дискуссия пока еще сырая. Мы с интересом наблюдаем»
Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
– Есть ли у «Автомобилиста» какие-то предложения, чтобы процедура драфта устраивала ваш клуб? Что нужно изменить КХЛ в своем проекте?
– Вы знаете, уже сейчас дискуссия о драфте юниоров идет совсем не там, где она начиналась. Мы за этим с интересом наблюдаем.
Вот предложения, которые высказывались в последнее время, уже после первого заседания рабочей группы, показались нам более жизнеспособными.
– О том, чтобы поднять возраст игроков, которые выйдут на драфт?
– И не только. Тем не менее, пока это еще сырая дискуссия. И выносить новый проект на публику все-таки должно руководство лиги, тогда в процессе диалога будет найдено устраивающее всех решение.
Мы пока просто участвуем в заседаниях рабочей группы, а на публику все расскажет президент КХЛ Алексей Морозов, – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
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