Директор «Автомобилиста» о драфте: «Дискуссия пока еще сырая. Мы с интересом наблюдаем»

Максим Рябков высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Есть ли у «Автомобилиста» какие-то предложения, чтобы процедура драфта устраивала ваш клуб? Что нужно изменить КХЛ в своем проекте?

– Вы знаете, уже сейчас дискуссия о драфте юниоров идет совсем не там, где она начиналась. Мы за этим с интересом наблюдаем.

Вот предложения, которые высказывались в последнее время, уже после первого заседания рабочей группы, показались нам более жизнеспособными.

– О том, чтобы поднять возраст игроков, которые выйдут на драфт?

– И не только. Тем не менее, пока это еще сырая дискуссия. И выносить новый проект на публику все-таки должно руководство лиги, тогда в процессе диалога будет найдено устраивающее всех решение.

Мы пока просто участвуем в заседаниях рабочей группы, а на публику все расскажет президент КХЛ Алексей Морозов, – сказал директор «Автомобилиста » Максим Рябков .