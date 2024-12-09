«Адмирал» завершил аренду Рауля Якупова спустя полтора месяца. 20-летний форвард сыграл три матча за команду

Рауль Якупов покинул «Адмирал».

Дальневосточный клуб расторг соглашение с 20-летним нападающим, который находился в клубе на правах аренды.

О том, что «Адмирал » взял хоккеиста у «Нефтехимика », стало известно 29 октября.

За «Адмирал» Рауль Якупов провел три матча в Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков при среднем игровом времени 01:43.

«Пообщавшись с представителем игрока, мы пришли к решению, что возвращение Рауля из аренды в родную команду станет правильным решением.

В «Адмирале» он по ряду объективных причин не получал достаточно игрового времени для своего развития. Желаем удачи Раулю в дальнейшей карьере», – сказал спортивный директор клуба Павел Житков.