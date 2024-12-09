«Адмирал» завершил аренду Рауля Якупова спустя полтора месяца. 20-летний форвард сыграл три матча за команду
Рауль Якупов покинул «Адмирал».
Дальневосточный клуб расторг соглашение с 20-летним нападающим, который находился в клубе на правах аренды.
О том, что «Адмирал» взял хоккеиста у «Нефтехимика», стало известно 29 октября.
За «Адмирал» Рауль Якупов провел три матча в Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков при среднем игровом времени 01:43.
«Пообщавшись с представителем игрока, мы пришли к решению, что возвращение Рауля из аренды в родную команду станет правильным решением.
В «Адмирале» он по ряду объективных причин не получал достаточно игрового времени для своего развития. Желаем удачи Раулю в дальнейшей карьере», – сказал спортивный директор клуба Павел Житков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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