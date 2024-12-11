Маккиннон и Рантанен набрали по 5 очков в матче с «Питтсбургом» – 1+4 и 3+2. Нэтан возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 46 баллами в 30 играх, Микко с 42 вошел в топ-4
Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен набрали по 5 очков в матче с «Питтсбургом».
«Колорадо» обыграл «Пингвинс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард «Эвеланш» Микко Рантанен стал первой звездой встречи с 5 (3+2) очками, его партнер Нэтан Маккиннон – второй звездой с 5 (1+4) баллами.
29-летний Маккиннон единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 46 (10+36) очками в 30 играх, обогнав Кирилла Капризова из «Миннесоты» (43 очка в 27 играх, 18+25) и Мартина Нечаса из «Каролины» (43 в 28, 14+29).
28-летний Рантанен вошел в топ-4 – у него 42 (18+23) балла в 30 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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