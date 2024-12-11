Кросби о том, что болельщики освистывали «Питтсбург» в игре с «Колорадо»: «В этом сезоне были моменты, когда мы этого заслуживали. Не думаю, что это был один из них»
Сидни Кросби высказался о том, что болельщики освистали «Питтсбург».
Клуб уступил «Колорадо» (2:6) в домашнем матче НХЛ. Игру на PPG Paints Arena посетили 15632 зрителя. Отмечается, что осталось 2500 непроданных билетов на матч.
В третьем периоде клуб дважды играл в большинстве, но ни разу не реализовал численное преимущество.
«Не ожидали этого сегодня. Кто бы ожидал? Я имею в виду, нас освистывали во время игры в большинстве [в третьем периоде]», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Питтсбург» выиграл 5 из 7 последних матчей и идет на 11-м месте в таблице Востока.
Кросби отметил, что реакция зрителей удивила его.
«Да, немного. Я думаю, в этом сезоне были моменты, когда мы этого заслуживали. Но не думаю, что сегодня был один из них», – добавил форвард.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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