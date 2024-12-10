Набоков о Кубке Первого канала: «На нас лежит большая ответственность. Все соперники – серьезные. У России одна задача – победы во всех матчах»

Илья Набоков высказался относительно задачи России на Кубке Первого канала.

«Рад оказаться в сборной, рад шансу сыграть на Кубке Первого канала. Мы уже приступили к тренировкам, отлично позанимались на льду.

Эмоции – крутые, очень приятно готовиться к турниру. На нас лежит большая ответственность. Все соперники по турниру – серьезные.

Прекрасно знаем, как здорово могут играть Беларусь и Казахстан . А в команде легионеров собраны очень сильные иностранцы, лидеры своих клубов.

Нужно стараться, чтобы обыграть всех. Ведь у сборной России одна задача: победы во всех матчах, первое место на домашнем турнире.

Буду очень стараться, чтобы показать хорошую игру и помочь команде добиться всех целей», – сказал вратарь сборной «России 25» Илья Набоков .