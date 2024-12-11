Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ – в 25-й игре. Форвард «Миннесоты» отличился в матче с «Ютой»
Марат Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ – в 25-м матче.
Форвард «Миннесоты» отличился в игре с «Ютой» (5:4 Б) в регулярном чемпионате.
На счету 22-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 25 играх в текущем сезоне. Гол стал для него 2-м за карьеру в лиге.
Сегодня Хуснутдинов (8:02, 1:28 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 70% вбрасываний (7 из 10).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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