Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ – в 25-й игре. Форвард «Миннесоты» отличился в матче с «Ютой»

Марат Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ – в 25-м матче.

Форвард «Миннесоты» отличился в игре с «Ютой» (5:4 Б) в регулярном чемпионате.

На счету 22-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 25 играх в текущем сезоне. Гол стал для него 2-м за карьеру в лиге.

Сегодня Хуснутдинов (8:02, 1:28 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 70% вбрасываний (7 из 10).