Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м со старта сезона. У него 1 бросок, 2 блока и 25% на точке за 14:48 с «Кингс»
Марат Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м.
Форвард «Миннесоты» принял участие в матче с «Лос-Анджелесом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
У 22-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 24 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». Текущая серия без очков – 15 матчей.
Сегодня Хуснутдинов (14:48, 2:25 – в меньшинстве, нейтральная полезность) один раз бросил в створ, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и выиграл 25% вбрасываний (3 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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