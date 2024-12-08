Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м со старта сезона. У него 1 бросок, 2 блока и 25% на точке за 14:48 с «Кингс»

Марат Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м.

Форвард «Миннесоты» принял участие в матче с «Лос-Анджелесом » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

У 22-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 24 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». Текущая серия без очков – 15 матчей.

Сегодня Хуснутдинов (14:48, 2:25 – в меньшинстве, нейтральная полезность) один раз бросил в створ, сделал 2 блока, допустил 1 потерю и выиграл 25% вбрасываний (3 из 12).