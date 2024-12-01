Тренин остался без очков в 19 матчах подряд, Хуснутдинов – в 12. У форвардов «Миннесоты» 0+3 на двоих в этом сезоне

Яков Тренин остался без очков в 19 матчах подряд, Марат Хуснутдинов – в 12.

Форварды «Миннесоты» не отметились результативными действиями в матче с «Нэшвиллом » (3:2 ОТ).

В активе 27-летнего Тренина 1 (0+1) очко в 24 играх в текущем сезоне. Он не набирал очков в последних 19 матчах. При этом он занимает 2-е место в команде по числу силовых приемов (66).

У 22-летнего Хуснутдинова 2 (0+2) очка в 21 матче в сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 11:10. Он не набирал очков в последних 12 играх. В активе россиянина 19 силовых приемов и 15 блоков.