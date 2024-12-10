Капризов – главный претендент на «Харт» по версии Ассоциации журналистов. Айкел и Нечас – в числе фаворитов (ESPN)

Кирилл Капризов является главным фаворитом в борьбе за «Харт Трофи».

ESPN анонимно опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов относительно того, кого они считают лидерами в гонке за приз, который вручается самому ценному хоккеисту в регулярном чемпионате НХЛ .

Отметим, что представители Ассоциации журналистов также определяют обладателя «Харт Трофи» по итогам сезона.

Основным претендентом на выигрыш в номинации называется Кирилл Капризов из «Миннесоты». Нападающий набрал 42 (17+25) балла в 26 матчах чемпионата в этом сезоне.

В число главных соперников россиянина вошли форвард Джек Айкел из «Вегаса » и нападающий Мартин Нечас из «Каролины».