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НХЛ. «Рейнджерс» примут «Чикаго», «Баффало» против «Детройта», «Анахайм» в гостях у «Монреаля»

«Рейнджерс» примут «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Баффало» сыграет против «Детройта», «Монреаль» встретится с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
результаты матчей
logoБаффало
logoАнахайм
logoНХЛ
logoМонреаль
logoЧикаго
logoДетройт
logoРейнджерс
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