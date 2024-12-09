Морозов о драфте КХЛ: «Радует большой ажиотаж, многие обсуждают эту тему. Рабочая группа выносит предложения – как сделать, чтобы инструмент был полезен лиге и развитию хоккея»
На собрании, прошедшем 12 ноября, большинство клубов не согласились с предложенным вариантом проекта драфта КХЛ.
– Как продвинулась тема с драфтом КХЛ? Какие вопросы есть у клубов?
– Собрали рабочую группу, все находится в проработке. Туда вошли представители клубов и эксперты. Ее руководитель рассказал видение на основании того, как раньше работала Ярмарка.
Получили от клубов и экспертов пожелания, как они это видят. Большую рабочую группу разбили на подгруппы по 6-7 человек, в каждой есть лидер, модератор, который организовывает работу группы и выносит на обсуждение интересные предложения – как сделать так, чтобы инструмент был полезен лиге и развитию хоккея.
Процесс небыстрый, это глобальное изменение для всего российского хоккея, нужно время. Радует то, что многие включились в обсуждение этой темы, большой ажиотаж – все об этом говорят, привлекая к нашему рабочему процессу все больше и больше заинтересованных людей с новыми идеями, – сказал президент КХЛ
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