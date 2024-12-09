Брендан Лемье подписал контракт с «Давосом» до 2027 года. Форвард попросил «Каролину» расторгнуть с ним соглашение

Брендан Лемье стал игроком швейцарского «Давоса».

Ранее «Харрикейнс» поместили 28-летнего хоккеиста на безусловный драфт отказов по его просьбе с целью расторжения контракта.

Лемье не играл в НХЛ в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола в 12 играх АХЛ. Подробная статистика Лемье – здесь .

Сегодня пресс-служба «Давоса » объявила о переходе канадца. Стороны подписали контракт до конца сезона-2026/27.