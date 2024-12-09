Брендан Лемье подписал контракт с «Давосом» до 2027 года. Форвард попросил «Каролину» расторгнуть с ним соглашение
Брендан Лемье стал игроком швейцарского «Давоса».
Ранее «Харрикейнс» поместили 28-летнего хоккеиста на безусловный драфт отказов по его просьбе с целью расторжения контракта.
Лемье не играл в НХЛ в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола в 12 играх АХЛ. Подробная статистика Лемье – здесь.
Сегодня пресс-служба «Давоса» объявила о переходе канадца. Стороны подписали контракт до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Давоса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости