«Каролина» не предложила Сэму Ганье полноценный контракт после просмотра

Сэм Ганье не получил контракт в «Каролине».

Клуб не предложил 35-летнему нападающему полноценное соглашение после просмотра.

В прошлом сезоне Ганье подписал сначала пробный контракт с «Эдмонтоном», а после этого остался в команде, заключив полноценный договор.

За «Ойлерс» он провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф, в котором команда дошла до финала Кубка Стэнли, хоккеист не сыграл ни разу.

В общей сложности Ганье провел в лиге 17 сезонов. В его активе 1043 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 529 (197+332) баллов.