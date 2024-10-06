«Каролина» не предложила Сэму Ганье полноценный контракт после просмотра
Сэм Ганье не получил контракт в «Каролине».
Клуб не предложил 35-летнему нападающему полноценное соглашение после просмотра.
В прошлом сезоне Ганье подписал сначала пробный контракт с «Эдмонтоном», а после этого остался в команде, заключив полноценный договор.
За «Ойлерс» он провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф, в котором команда дошла до финала Кубка Стэнли, хоккеист не сыграл ни разу.
В общей сложности Ганье провел в лиге 17 сезонов. В его активе 1043 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 529 (197+332) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Криса Джонстона
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