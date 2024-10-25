Джастин Шульц перешел в швейцарский «Лугано». Защитник провел 745 матчей в НХЛ и выиграл 2 Кубка Стэнли

2-кратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Шульц перешел в швейцарский «Лугано».

34-летний защитник подписал контракт с клубом до конца сезона.

Канадец провел 745 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Эдмонтон», «Питтсбург », «Вашингтон» и «Сиэтл », набрав в общей сложности 324 (71+253) очка при полезности «минус 57».

В плей-офф на его счету 81 игра и 42 (10+32) балла при полезности «+8». В 2016 и 2017 году Шульц стал обладателем трофея в составе «Пингвинс».