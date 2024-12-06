«Каролина» поместила Брендана Лемье на безусловный драфт отказов. Форвард попросил клуб расторгнуть контракт
Брендан Лемье покинет «Каролину».
Клуб НХЛ поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Брендан Лемье продлил соглашение с «Каролиной» на год с зарплатой 775 тысяч долларов в марте. Нападающий еще не играл в НХЛ в нынешнем сезоне.
На его счету 2 гола в 12 играх АХЛ.
«Брендан попросил расторгнуть с ним контракт, чтобы он мог получить новую возможность. Мы желаем ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Каролины»
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