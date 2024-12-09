Хайруллин о Кубке Первого канала: «Болельщики соскучились по матчам сборной. Всегда приятно играть – это честь для нас»
На турнире, который начнется 12 декабря, выступят команды «России 25», Беларуси, Казахстана, а также сборная мира, составленная из выступающих в КХЛ легионеров.
– Вам предстоит сыграть на Кубке первого канала. Какие ожидания от турнира?
– Всегда приятно играть за сборную. Это честь для нас. Рад, что меня вызвали.
Будем доказывать и, естественно, сборной всегда нужно выигрывать. Болельщики соскучились по играм сборной. Самое главное – порадовать их, себя и близких.
Сюда приедут ребята из других команд. Со всеми будет интересно пообщаться и получить новые эмоции. Это все очень интересно.
– В эпоху отстранения скучаете по большим международным турнирам?
– Ну, естественно, не хватает этого всего, но что есть, то есть. Все это зависит не от нас. Мы выполняем свою работу, – сказал нападающий СКА и «России 25» Марат Хайруллин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий