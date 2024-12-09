Хайруллин о Кубке Первого канала: «Болельщики соскучились по матчам сборной. Всегда приятно играть – это честь для нас»

Марат Хайруллин поделился мыслями относительно Кубка Первого канала.

На турнире, который начнется 12 декабря, выступят команды «России 25», Беларуси, Казахстана, а также сборная мира, составленная из выступающих в КХЛ легионеров.

– Вам предстоит сыграть на Кубке первого канала. Какие ожидания от турнира?

– Всегда приятно играть за сборную. Это честь для нас. Рад, что меня вызвали.

Будем доказывать и, естественно, сборной всегда нужно выигрывать. Болельщики соскучились по играм сборной. Самое главное – порадовать их, себя и близких.

Сюда приедут ребята из других команд. Со всеми будет интересно пообщаться и получить новые эмоции. Это все очень интересно.

– В эпоху отстранения скучаете по большим международным турнирам?

– Ну, естественно, не хватает этого всего, но что есть, то есть. Все это зависит не от нас. Мы выполняем свою работу, – сказал нападающий СКА и «России 25» Марат Хайруллин .