Борис Михайлов: «Есть те, кто хочет попасть в плей‑офф, но задача ЦСКА – победа в Кубке Гагарина. Результаты радуют, вратари и оборона стали играть лучше»
Команда тренера Ильи Воробьева находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.
– У ЦСКА пять побед в пяти последних матчах. Как оцените этот отрезок?
– Результаты радуют, команда готова физически, выполняет игровые задания. Игровая дисциплина наладилась.
Вратари и оборона стали играть лучше, надо прибавлять и в атаке. Есть над чем работать. Если правильно провести паузу, будет еще лучше. Надо набраться сил.
– Можно сказать, что победа в Кубке Гагарина – главная задача, которая стоит перед командой в этом сезоне?
– Ежегодно команда хочет выиграть Кубок Гагарина. Насколько я знаю, в этом году никто не снимал эту задачу.
Да, будет тяжело. У многих команд стоит такая же цель.
Есть те, кто хочет просто попасть в плей‑офф, но задача ЦСКА – победа в Кубке Гагарина, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
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