Борис Михайлов: «Есть те, кто хочет попасть в плей‑офф, но задача ЦСКА – победа в Кубке Гагарина. Результаты радуют, вратари и оборона стали играть лучше»

Борис Михайлов назвал задачу ЦСКА в этом сезоне КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

– У ЦСКА пять побед в пяти последних матчах. Как оцените этот отрезок?

– Результаты радуют, команда готова физически, выполняет игровые задания. Игровая дисциплина наладилась.

Вратари и оборона стали играть лучше, надо прибавлять и в атаке. Есть над чем работать. Если правильно провести паузу, будет еще лучше. Надо набраться сил.

– Можно сказать, что победа в Кубке Гагарина – главная задача, которая стоит перед командой в этом сезоне?

– Ежегодно команда хочет выиграть Кубок Гагарина . Насколько я знаю, в этом году никто не снимал эту задачу.

Да, будет тяжело. У многих команд стоит такая же цель.

Есть те, кто хочет просто попасть в плей‑офф, но задача ЦСКА – победа в Кубке Гагарина, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.