Просветов, Лямкин, Канцеров – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Хоружев из «Нефтехимика» – лучший новичок
Лучшим вратарем признан Иван Просветов (ЦСКА), одержавший две победы в трех матчах недели с коэффициентом надежности 0,98. Еще в одной игре его команда добилась победы в серии бросков. По воротам Просветова было нанесено 72 броска (24 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83%.
Лучшим защитником стал Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 5 (0+5) очков в трех матчах с показателем полезности «+6». В активе Лямкина также шесть блокированных бросков, один отбор шайбы и три перехвата.
Лучшим нападающим назван Роман Канцеров («Металлург»), набрав 6 (5+1) очков в трех матчах с показателем полезности «+2». В матче с «Ладой» Канцеров сделал хет-трик, а также стал автором победной шайбы. Также на его счету семь силовых приемов, два отбора шайбы и один перехват.
Лучшим новичком признан нападающие Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах с показателем полезности «+2». Также на его счету два блокированных броска, два отбора шайбы и два перехвата.
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