Хайруллин о 5-м месте СКА на Западе: «Неприятно, мы всегда бьемся за 1-е место. Нужно улучшать игру и идти только вверх. У нас еще есть большой резерв»

Марат Хайруллин оценил игру СКА после 1:0 с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Можно ли сказать, что матч с «Барысом» сложился не так, как вы изначально планировали?

– Хорошо играли, создали много моментов. Единственное — нужно исключить контратаки соперника, тогда все будет замечательно.

А так, мы полностью переиграли «Барыс». Надо было больше бросать, закрывать вратаря, чтобы реализовать моменты. Будем работать. Сейчас отдохнем, а затем с новыми силами в бой.

– СКА занимает пятое место в Западной конференции. Недовольны таким положением в таблице?

– Да, неприятно. Наша команда всегда бьется за первое место. Нужно улучшать игру и идти только вверх. У нас еще есть большой резерв, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга».