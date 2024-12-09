Хайруллин о 5-м месте СКА на Западе: «Неприятно, мы всегда бьемся за 1-е место. Нужно улучшать игру и идти только вверх. У нас еще есть большой резерв»
Марат Хайруллин оценил игру СКА после 1:0 с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Можно ли сказать, что матч с «Барысом» сложился не так, как вы изначально планировали?
– Хорошо играли, создали много моментов. Единственное — нужно исключить контратаки соперника, тогда все будет замечательно.
А так, мы полностью переиграли «Барыс». Надо было больше бросать, закрывать вратаря, чтобы реализовать моменты. Будем работать. Сейчас отдохнем, а затем с новыми силами в бой.
– СКА занимает пятое место в Западной конференции. Недовольны таким положением в таблице?
– Да, неприятно. Наша команда всегда бьется за первое место. Нужно улучшать игру и идти только вверх. У нас еще есть большой резерв, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга».
Опубликовал: Александр Балабанов
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