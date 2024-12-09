Сергачев против «Флайерс»: передача, 2 броска, 3 блока и «+2» за 27:04. У защитника «Юты» 18 очков в 27 играх
Михаил Сергачев сыграл 27 минут против «Флайерс» и сделал передачу.
«Юта» обыграла «Филадельфию» (4:2) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
В активе 26-летнего защитника 18 (7+11) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:25.
Сегодня Сергачев (27:04, 3:38 – в большинстве, 3:20 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ (еще 3 – не в створ), сделал 3 блока и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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