Сергачев против «Флайерс»: передача, 2 броска, 3 блока и «+2» за 27:04. У защитника «Юты» 18 очков в 27 играх

Михаил Сергачев сыграл 27 минут против «Флайерс» и сделал передачу.

«Юта» обыграла «Филадельфию» (4:2) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

В активе 26-летнего защитника 18 (7+11) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:25.

Сегодня Сергачев (27:04, 3:38 – в большинстве, 3:20 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ (еще 3 – не в створ), сделал 3 блока и применил 1 силовой прием.