Проворов против «Виннипега»: 10-е очко в сезоне и «+3» за 23:07. Травма, полученная в матче с «Ванкувером», не помешала ему сыграть

Иван Проворов набрал 10-е очко в сезоне в матче с «Виннипегом».

Решение об участии защитника «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата с «Джетс» (4:1) было принято незадолго до его начала.

В игре с «Ванкувером» 27-летний россиянин получил травму руки , неудачно врезавшись в борт. В итоге она не помешала ему принять участие в следующем матче.

Cегодня Проворов провел полный матч, сыграв 23:07 (3:43 – в меньшинстве, полезность «+3») и отметившись результативной передачей.

На его счету 10 (2+8) очков в 27 играх при полезности «+6» и среднем времени на льду 23:18.