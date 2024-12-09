Проворов против «Виннипега»: 10-е очко в сезоне и «+3» за 23:07. Травма, полученная в матче с «Ванкувером», не помешала ему сыграть
Иван Проворов набрал 10-е очко в сезоне в матче с «Виннипегом».
Решение об участии защитника «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата с «Джетс» (4:1) было принято незадолго до его начала.
В игре с «Ванкувером» 27-летний россиянин получил травму руки, неудачно врезавшись в борт. В итоге она не помешала ему принять участие в следующем матче.
Cегодня Проворов провел полный матч, сыграв 23:07 (3:43 – в меньшинстве, полезность «+3») и отметившись результативной передачей.
На его счету 10 (2+8) очков в 27 играх при полезности «+6» и среднем времени на льду 23:18.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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