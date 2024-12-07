Проворов получил травму руки в матче с «Ванкувером», врезавшись в борт в результате подножки от Петтерссона

Иван Проворов получил травму руки в матче с «Ванкувером».

Защитник «Коламбуса » ушел со льда в начале второго периода матча с «Кэнакс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

27-летний россиянин неудачно врезался в борт после подножки от форварда «Ванкувера » Элиаса Петтерссона . Швед был наказан малым штрафом.

Сообщается, что речь может идти о травме большого пальца.

В этом матче Проворов (8:07, «+1») сделал результативную передачу. В текущем сезоне у Ивана 9 (2+7) очков в 26 играх при полезности «+4» и среднем времени на льду 23:18.

«Ванкувер» хочет выменять защитника, Проворов – в числе кандидатов. Гронек выбыл на неопределенный срок (The Fourth Period)