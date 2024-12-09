Кузьменко против «Далласа»: 22-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 0 бросков и «минус 1» за 15:04. Он вернулся в состав «Калгари» после 2 игр в запасе

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 22 матчей.

Форвард «Калгари » вернулся в состав команды после 2 матчей в запасе и сыграл против «Старс» (2:6).

На счету 28-летнего россиянина результативная передача – первое очко за 10 матчей. У него 10 (1+9) баллов в 26 играх в сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Кузьменко (15:04, 1:07 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков по воротам и сделал 1 перехват.