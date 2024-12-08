Уилсону в лицо попала шайба в игре с «Монреалем». У форварда «Вашингтона» распухла щека, но он сделал дубль в 3-м периоде
Тому Уилсону из «Вашингтона» в лицо попала шайба.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», в котором «Кэпиталс» одержали победу со счетом 4:2.
В середине первого периода после броска одноклубника Джейкоба Чикрана 30-летнему форварду пришлось ненадолго покинуть лед для оказания медицинской помощи.
У хоккеиста распухла щека, но, несмотря на это, Уилсон забросил две шайбы в третьем периоде, включая победную.
«Когда мне прилетело, я почувствовал, что у меня как будто отваливается часть лица. Но я прошел пару медицинских тестов и был достаточно здоров, чтобы вернуться в игру», – сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.
В нынешнем сезоне на его счету 22 (11+11) очка в 27 матчах.
Фото: t.me/Capitals_rus
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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