Уилсону в лицо попала шайба в игре с «Монреалем». У форварда «Вашингтона» распухла щека, но он сделал дубль в 3-м периоде

Тому Уилсону из «Вашингтона» в лицо попала шайба.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», в котором «Кэпиталс » одержали победу со счетом 4:2.

В середине первого периода после броска одноклубника Джейкоба Чикрана 30-летнему форварду пришлось ненадолго покинуть лед для оказания медицинской помощи.

У хоккеиста распухла щека, но, несмотря на это, Уилсон забросил две шайбы в третьем периоде, включая победную.

«Когда мне прилетело, я почувствовал, что у меня как будто отваливается часть лица. Но я прошел пару медицинских тестов и был достаточно здоров, чтобы вернуться в игру», – сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон .

В нынешнем сезоне на его счету 22 (11+11) очка в 27 матчах.

Фото: t.me/Capitals_rus