  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уилсон о 4:2 с «Монреалем»: «Вашингтон» провел хороший 3-й период и не дал сопернику шансов. У нас отличная команда – получаем удовольствие, играя друг за друга»
1

Уилсон о 4:2 с «Монреалем»: «Вашингтон» провел хороший 3-й период и не дал сопернику шансов. У нас отличная команда – получаем удовольствие, играя друг за друга»

Том Уилсон прокомментировал победу «Вашингтона» над «Монреалем».

Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился со счетом 4:2 в пользу «Кэпиталс». 30-летний форвард забросил две шайбы, включая победную.

«В какой-то момент нам нужно было просто держаться. «Монреаль» много раз атаковал с численным преимуществом, но Томпсон сохранил нас в игре.

Потом мы постепенно переломили ход матча, взяли себя в руки и сделали несколько хороших розыгрышей. Мы провели очень хороший третий период и не дали им ни единого шанса.

У нас очень веселая команда. Нам нравится собираться вместе, выкладываться по полной и находить способы вырывать такие трудные победы.

В «Вашингтоне» отличный коллектив, я говорю об этом весь сезон. Мы просто получаем удовольствие, играя друг за друга», – сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.

«Вашингтон» выиграл 9 подряд матчей в гостях. «Кэпиталс» делят лидерство в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» и «Виннипегом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВашингтон
logoЛоган Томпсон
logoМонреаль
logoНХЛ
logoТом Уилсон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» выиграл 9 подряд матчей в гостях. «Кэпиталс» делят лидерство в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» и «Виннипегом»
14сегодня, 04:35
Дмитрий Васильев о погоне Овечкина за Гретцки: «То, что делает НХЛ, хороший пример для Баха и его банды. Спорт должен быть вне политики»
4вчера, 18:19
Беттмэн о погоне Овечкина за Гретцки: «Когда останется 4-5 шайб до рекорда, я начну следовать за ним. Великий тоже будет это делать»
23вчера, 15:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зарипов о работе в Госсовете Татарстана: «Мне нравится. Это новое направление, но со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить»
4 минуты назад
Торторелла о 3:4 с «Бостоном»: «Происходившее дерьмо просто смешно. Учу «Филадельфию» играть честно, не позорить судей. Но все делается так, что мне стоит научить команду нырять»
119 минут назад
КХЛ. «Амур» принимает «Адмирал», «Салават» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Локомотива», СКА сыграет с «Барысом»
2952 минуты назадLive
Мичков набрал 2+ очка в 3 матчах подряд. Форвард повторил рекорд «Филадельфии» для игроков младше 20 лет
755 минут назад
Деанджело о возвращении в НХЛ: «Это моя цель, но я не очень оптимистичен. В СКА позаботились обо мне, я играю изо всех сил и хочу сосредоточиться на этом»
сегодня, 08:13
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Тампа» в гостях у «Ванкувера», «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Филадельфия» сыграет с «Ютой»
4сегодня, 08:00
Президент АКМ: «Хотелось бы зайти в КХЛ со следующего сезона. В ближайшее время решение будет принято. Есть вариант с ареной в Подмосковье или реконструкцией в Туле»
26сегодня, 07:46
Торторелла о том, что посадил Конекны на скамейку в 3-м периоде матча с «Бостоном»: «У него есть проблемы с дисциплиной»
2сегодня, 07:22
«Рейнджерс» не планируют назначать нового капитана в ближайшее время
6сегодня, 06:40
Макдэвид набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров НХЛ Капризова и Нечаса до 5 очков
12сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль
2сегодня, 07:35
Пажо с 1+2, Улльмарк с 37 сэйвами против «Нэшвилла» и Мэттью Ткачак с дублем – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:10
Кравчук о новом контракте Шестеркина: «Большие деньги – большие ожидания. Нью-Йорк – особый город, давление на Игоря будет только возрастать. Уверен, что он все это знает»
сегодня, 06:55
Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). Он проводит в клубе 3-й сезон
сегодня, 06:25
Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м со старта сезона. У него 1 бросок, 2 блока и 25% на точке за 14:48 с «Кингс»
2сегодня, 06:00
Пономарев набрал 3+1 за фарм «Питтсбурга» в матче АХЛ против «Хартфорда» и стал 1-й звездой. У Кныжова 2 ассиста
1сегодня, 05:35
«Баффало» проиграл 6 матчей подряд и идет на 14-м месте на Востоке. Отставание от зоны плей-офф – 3 очка
1сегодня, 05:22
«Нэшвилл» проиграл 7 матчей подряд. Команда идет на 31-м месте в НХЛ с худшей разницей шайб в лиге – «минус 27»
6сегодня, 04:58
Кросби делит с Хоу 5-е место в истории НХЛ по числу ассистов за одну команду (1023). Рекорд у Бурка – 1111
2сегодня, 04:46
Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Детройта». Победа – 8-я в сезоне и 1-я за 4 матча
сегодня, 03:22