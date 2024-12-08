Уилсон о 4:2 с «Монреалем»: «Вашингтон» провел хороший 3-й период и не дал сопернику шансов. У нас отличная команда – получаем удовольствие, играя друг за друга»

Том Уилсон прокомментировал победу «Вашингтона» над «Монреалем».

Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился со счетом 4:2 в пользу «Кэпиталс». 30-летний форвард забросил две шайбы, включая победную.

«В какой-то момент нам нужно было просто держаться. «Монреаль » много раз атаковал с численным преимуществом, но Томпсон сохранил нас в игре.

Потом мы постепенно переломили ход матча, взяли себя в руки и сделали несколько хороших розыгрышей. Мы провели очень хороший третий период и не дали им ни единого шанса.

У нас очень веселая команда. Нам нравится собираться вместе, выкладываться по полной и находить способы вырывать такие трудные победы.

В «Вашингтоне » отличный коллектив, я говорю об этом весь сезон. Мы просто получаем удовольствие, играя друг за друга», – сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон .

«Вашингтон» выиграл 9 подряд матчей в гостях. «Кэпиталс» делят лидерство в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» и «Виннипегом»