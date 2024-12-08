Свечков забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ. Форвард «Нэшвилла» сыграл 14:16 в матче с «Оттавой» – личный рекорд в лиге
Федор Свечков забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Нэшвилла» стал автором единственной шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:3).
В активе 21-летнего россиянина 2 (2+0) очка в 8 играх в дебютном сезоне в лиге.
Сегодня Свечков (14:16 – личный рекорд по времени в лиге, 0:54 – в большинстве, нейтральная полезность) дважды бросил в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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