Бобровский – 2-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 28 сэйвов из 29, 3-я победа подряд

Сергей Бобровский признан второй звездой матча с «Сан-Хосе» (3:1).

Вратарь «Флориды» отразил 28 из 29 бросков в этой игре, одержав 3-ю победу подряд.

Всего в текущем чемпионате НХЛ россиянин выиграл 12 из 18 матчей при 89,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.