Бобровский не поехал с «Флоридой» на 2-матчевый выезд в Пенсильванию. Вратарь и его жена ожидают рождения ребенка
Сергей Бобровский не поехал с «Флоридой» на 2-матчевый выезд в Пенсильванию.
«Пантерс» сыграют в гостях против «Питтсбурга» (3 декабря, начало по московскому времени – 4 декабря в 03:00) и «Филадельфии» (5 декабря, начало по московскому времени – 6 декабря в 03:00).
36-летний россиянин и его жена Ольга ожидают появления на свет своего второго ребенка.
В связи с этим «Флорида» вызвала из фарм-клуба вратаря Криса Дриджера в пару к Спенсеру Найту и перевела в АХЛ 22-летнего форварда Маки Самоскевича.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Florida Hockey Now
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