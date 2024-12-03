Бобровский не поехал с «Флоридой» на 2-матчевый выезд в Пенсильванию. Вратарь и его жена ожидают рождения ребенка

Сергей Бобровский не поехал с «Флоридой» на 2-матчевый выезд в Пенсильванию.

«Пантерс» сыграют в гостях против «Питтсбурга » (3 декабря, начало по московскому времени – 4 декабря в 03:00) и «Филадельфии» (5 декабря, начало по московскому времени – 6 декабря в 03:00).

36-летний россиянин и его жена Ольга ожидают появления на свет своего второго ребенка.

В связи с этим «Флорида » вызвала из фарм-клуба вратаря Криса Дриджера в пару к Спенсеру Найту и перевела в АХЛ 22-летнего форварда Маки Самоскевича .