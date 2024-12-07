Плющев о контракте Шестеркина: «Он держал паузу как хороший актер, его можно поздравить. То, что он игрок очень высокого класса, отрицать никто не будет»

Владимир Плющев высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.

Ранее появилась информация о том, что россиянин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс » на 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ . Клуб пока не объявил о подписании договора.

«Ну что ж, его можно поздравить с этим делом, он долго держал паузу как хороший актер. У актеров есть такое выражение, чем больше пауза, тем выше класс актера.

Поэтому он заслуживает такой контракт, просто так там не дают его. А то, что Шестеркин доказал своей игрой, что он игрок очень высокого класса, отрицать никто не будет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.