Плющев о контракте Шестеркина: «Он держал паузу как хороший актер, его можно поздравить. То, что он игрок очень высокого класса, отрицать никто не будет»
Владимир Плющев высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.
Ранее появилась информация о том, что россиянин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ. Клуб пока не объявил о подписании договора.
«Ну что ж, его можно поздравить с этим делом, он долго держал паузу как хороший актер. У актеров есть такое выражение, чем больше пауза, тем выше класс актера.
Поэтому он заслуживает такой контракт, просто так там не дают его. А то, что Шестеркин доказал своей игрой, что он игрок очень высокого класса, отрицать никто не будет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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