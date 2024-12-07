Колтон вернется в состав «Колорадо» в игре с «Детройтом». Форвард пропустил 17 матчей из-за перелома ноги

Росс Колтон вернется в состав «Колорадо» в матче против «Детройта».

Нападающий не играл с 29 октября. Он пропустил 17 игр из-за перелома ноги .

В 10 матчах сезона Росс Колтон набрал 9 (8+1) баллов.

Ожидается, что он сыграет в звене с Кейси Миттлстадтом и Валерием Ничушкиным .

Матч «Колорадо » против «Детройта» начнется 8 декабря в 03:00 по московскому времени.