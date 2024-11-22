Но есть проблемы.

Тульский АКМ , финалист Кубка Петрова-2024, может начать следующий сезон в КХЛ . Пресс-служба команды и президент лиги Алексей Морозов подтверждают – заявка уже в работе.

Правда, трудности возникли на первом этапе – арена в Туле не соответствует регламенту из-за меньшей вместимости. Сейчас АКМ играет в Ледовом дворце, который рассчитан на 3040 зрителей. Минимум лиги – 5500 зрителей (такие дворцы, например, в Нижнекамске и Череповце). Исключения составляют только города с населением менее 100 тысяч человек, но в Туле почти полмиллиона.

Морозов сразу обратил на это внимание: «Ледовый дворец не будет допущен для проведения матчей КХЛ . Руководство АКМ рассматривает различные варианты, мы с ними на связи».

Различные варианты – это, например, старт сезона на резервном стадионе в Московской области, пока тульская арена реконструируется.

Как вообще получилось, что Тула буквально за 5 лет влюбилась в хоккей, трижды приняла матчи сборной и теперь собирается в главную лигу? Многие команды с традициями – воскресенский «Химик», тюменский «Рубин», пермский «Молот», ханты-мансийская «Югра» или саратовский «Кристалл» – до сих пор топчутся в ВХЛ и только мечтают о повышении.

Тула уже почти в КХЛ.

В Туле тяжело развивался профессиональный хоккей и были проблемами с аренами – новый стадион АКМ тоже надо перестраивать

В советское время хоккей действительно был популярен в разных городах Тульской области, но на любительском уровне. Попытки построить профессиональный клуб тоже были: в 70-х тульский «Зенит» даже пробивался в первенство СССР, но не потянул повышение в классе.

Прежде всего – негде было играть. Основная проблема – до 2015-го в Тульской области работали всего три крытых катка. Самый известный – «Корд» – построили только в 1982 году. Здесь в 80-е и 90-е одноименная команда из Щекина играла во Второй лиге первенства СССР. Но в 2007-м стадион законсервировали из-за устаревших конструкций и проблем с оборудованием.

Действующими до сих пор остаются арены в Алексине («Ока») и Новомосковске («Юбилейный»).

Первый крытый стадион в Туле появился только 9 лет назад. Название – «Тропик» – получил в честь команды, которая выступает в Ночной хоккейной лиге (НХЛ) и долгое время была единственной в городе. Инициировал строительство Владимир Гуляев – руководитель группы компаний «Тропик», занимающейся продажей фруктов. Стадион небольшой (200 зрителей), но под игры Ночной лиги подходит.

Сейчас в области уже девять крытых арен. Больше всего как раз в Туле – четыре стадиона. Еще три расположились в Новомосковске – городе, где активно развивается детско-юношеский и молодежный хоккей. Там же базируется компания «Полипласт», производящая промышленную и строительную химию. Это генеральный спонсор АКМ.

Сам клуб был создан в 2021 году на базе «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова», которая работает с ноября 2018 года. До этого академия участвовала только в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Появление АКМ в ВХЛ – во многом желание экс-губернатора, а теперь помощника президента России Алексея Дюмина. Он сам с детства занимается хоккеем, играл в Ночной лиге и до сих пор остается членом попечительского совета АКМ.

Мы обратились в клуб, но нам отказались комментировать бюджет и наличие задолженностей. Хотя именно денежные гарантии – то, что лига требует рассчитывать сразу на несколько лет. При этом, по информации «СЭ», АКМ рассчитывает на большее, чем минимальный бюджет зарплат и роль аутсайдера. В клубе готовы на серьезные траты и ставят задачи выше простого участия в чемпионате.

Единственное, но главное препятствие для вступления в КХЛ – это арена, вместимость которой не соответствует регламенту. Самое очевидное решение – строительство нового стадиона. Алексей Морозов подтверждает, что и этот вариант также рассматривают. Но успеет ли клуб построить новый стадион за полгода, да и есть ли в этом смысл? Ледовый дворец, в котором сейчас играет АКМ, был построен совсем недавно – в 2020 году. Кажется, необходимости в этом нет.

Владелец клуба Александр Шамсутдинов в интервью «СЭ» поделился планами об увеличении мест на арене: «Да, мы очень близки к тому, чтобы со следующего сезона играть в КХЛ. Планируем проводить матчи в Туле, местный стадион реконструируют, чтобы он попадал под стандарты лиги ».

Дополнительный вопрос возникает с тем, как вообще новый клуб может появиться сейчас, если список участников формируют сразу на пять лет. В КХЛ нам пояснили: этот список утверждается каждый сезон в любом случае. В регламенте есть позиция про пять сезонов, но это связано не с самим участниками, а с их гарантиями для лиги сразу на несколько лет.

У АКМ есть сильная академия – в команде играют три местных воспитанника

По регламенту, все российские клубы КХЛ обязаны иметь команду в МХЛ и детско-юношескую школу хоккея. Так как АКМ входит в структуру «Академии Михайлова», у команды с этим пунктом регламента проблем нет. Что касается молодежных команд, то у АКМ их сразу три: «Академия Михайлова», «АКМ – Юниор» и «АКМ Новомосковск». Так много нет ни у одного из клубов КХЛ.

«Академия Михайлова» образовалась раньше всех и впервые сыграла в МХЛ в сезоне-2020/21. В тот год команда завершила регулярку на предпоследнем месте Запада. Последние два сезона она стабильно выходит в плей-офф. Правда, пока безуспешно – дважды проиграла во втором раунде.

Постепенно игроков из системы привлекают в основу АКМ. Из нынешнего состава «Академии Михайлова» четыре игрока уже дебютировали в ВХЛ, но никто из них пока не закрепился. Это объясняется политикой АКМ – там делают ставку на более опытных игроков.

Всего в составе Тулы есть три местных воспитанника: Даниил Жураков, Михаил Низовкин, Руслан Шамсутдинов (сын владельца). Все они начинали профессиональную карьеру в «Академии Михайлова» и по факту считаются первыми игроками системы, которые закрепились в основе.

В сезоне-2022/23 в Туле появилась вторая команда МХЛ – «АКМ – Юниор». До плей-офф ей пока далеко. Лучший результат – 11 побед за 54 матча (26 очков) в первой регулярке.

Молодежка из Новомосковска появилась в МХЛ в этом сезоне. Основной костяк «АКМ Новомосковск» сформирован из собственных выпускников 16-18 лет. Так команда стала самой молодой в лиге – в среднем 16,6 года. Средний возраст по лиге – 19 лет.

Интересно, что в сезоне-2025/26 «Академия Михайлова» планирует создать еще одну молодежную команду в Новомосковске и заявить ее в МХЛ. Состав участников сформируют также из воспитанников. Так у «Академии Михайлова» появятся сразу пять команд вместе с АКМ на уровнях разных лиг .

АКМ – перспективная команда: за три года дважды вышли в плей-офф с составом из бывших игроков КХЛ

За три года АКМ уже пошумел в ВХЛ. На второй год команда вышла в плей-офф. В прошлом сезоне АКМ завершил регулярку на 4 месте (82 очка) и дошел до финала, обыграв «Торос», «СКА-Неву» и «Югру» с общим счетом по сериям 12-2. В решающих матчах туляки уступили альметьевскому «Нефтянику» (0-4 в серии), который усилился игроками «Ак Барса».

Такой успех – во многом менеджерская удача и грамотно подобранный состав. Перед первым сезоном-2021/22 в ВХЛ в Туле просмотрели около 300 хоккеистов и выбрали из них 11 с опытом игры в КХЛ. Сейчас их число по-прежнему сохраняется.

Вот полный список:

● Самый опытный – нападающий Ильдар Шиксатдаров. В КХЛ он провел 274 матча с учетом плей-офф и набрал 70 (38+32) очков. На уровне ВХЛ лучшим для него стал сезон-2022/23 в «Югре», где по итогам регулярки ВХЛ Ильдар разделил первое место среди бомбардиров лиги вместе с нападающим АКМ Максимом Лазаревым (50 очков). В новом сезоне подписал контракт с АКМ.

● Еще один важный игрок АКМ – Максим Казаков. Лучший результат в КХЛ показал в новокузнецком «Металлурге» – в сезоне-2015/16 за 39 игр набрал 26 (14+12) очков. По ходу прошлого сезона Казаков перешел в АКМ, где в плей-офф стал вторым бомбардиром команды – 14 (8+6) очков в 18 играх.

● Герой прошлого плей-офф Илья Шипов – первый бомбардир команды (16 очков). Важно, что у него тоже есть опыт КХЛ (123 матча) – большую часть карьеры провел в московском «Динамо».

У АКМ есть преимущество за счет команды МХЛ – отсюда можно брать молодых и талантливых игроков. Но на их адаптацию в КХЛ также уйдет время. К тому же воспитывать молодежь нужно сразу под конкретную систему с определенным тренером. А вот именно с ними пока в АКМ возникает больше всего вопросов.

С 2021 года в клубе сменилось уже пять главных тренеров. Сергей Решетников, с которым команда дошла до финала, ушел в межсезонье. Сейчас главным работает Олег Горбенко – руководил АКМ в сезоне-2022/23. С ним команда завершила регулярку на 11-м месте и впервые вышла в плей-офф.

Такая тренерская чехарда смущает: а все ли хорошо у клуба с долгосрочным планированием? Заходить в КХЛ без четкой стратегии – риск.

Тула развивается как хоккейный город – здесь трижды принимали сборную и уже вышли с рекламой на федеральный канал

За пять лет «Академия Михайлова» сформировала внушительную базу воспитанников – более 1000 человек. В академии обучаются дети 13 возрастных групп от 2008 до 2020 года рождения.

Помимо филиалов в Новомосковске и Туле, академия также представлена в Москве, Кулебаках и Кингисеппе. Генеральный директор академии Юрий Литвинов объясняет: «Это приличный приток хоккеистов в наш клуб – из филиалов мы отбираем лучших, и они продолжают хоккейное образование у нас в школе».

Так, в Тульской области собирается много хоккеистов из других регионов. География – от Москвы и Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Беларуси.

Помимо развития собственных команд, в Туле активно принимают сборную. С 2023-го «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга провела здесь три матча, в том числе 9 мая против Беларуси. Тогда Ротенберг позвал на тренировки игроков АКМ Дениса Попова и Дениса Почивалова. А на самой игре присутствовали дети из школы «Академии Михайлова».

Это не первое взаимодействие Ротенберга и Тулы. В феврале 2023-го он поздравлял АКМ с первым выходом в плей-офф: «По работе наших коллег из Тульской области можно убедиться, что за короткое время можно сделать регион, где хоккей был не очень популярен, полностью хоккейным» .

Идею о том, что Тула неожиданно превращается в хоккейный регион, поддерживает президент ФХР Владислав Третьяк: «Тула подает пример не только того, как надо любить хоккей, но и как надо заботиться о хоккее».

Известность АКМ уже выходит за пределы региона. Например, в мае во время показа матча ЧМ на «Матч ТВ» появилась неожиданная реклама – ролик об «Академии Михайлова» .

Интересная реклама от клуба встречалась и раньше. В традиционном январском гала-концерте на ГУМ-катке в этом году сыграла любительская команда из Тульской области. На мероприятие в самом центре Москвы команда вышла в форме АКМ и так обозначила, что партнерами мероприятия стали спонсоры АКМ и сам клуб.

Видимо, АКМ все-таки ворвется в КХЛ уже в следующем сезоне. Ситуацией с ареной активно занимаются, но все еще остаются вопросы к тренеру, составу и гарантиям, которые клуб обязан учитывать при вступлении в лигу.

Решит ли все это АКМ до нового сезона?

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Фото: Хоккейный клуб АКМ