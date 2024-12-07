Кросби провел 1300-й матч в регулярках НХЛ. У 37-летнего форварда 1622 (600+1022) очка

Сидни Кросби провел 1300-й матч в регулярках НХЛ.

Юбилейным для 37-летнего канадца стал матч против «Рейнджерс» (2:4). В нем форвард не отметился набранными очками.

Нынешний сезон является 20-м в НХЛ для Кросби . На его счету 1622 (600+1022) очка в регулярных чемпионатах.

Только Уэйн Гретцки (853+1817, 2670 очков), Марсель Дионн (722+1021, 1743 очка) и Яромир Ягр (656+969, 1625 очков) имели больше баллов за результативность к 1300-й игре.

Марио Лемье не учитывался в списке, так как сыграл только 915 матчей в регулярках.

Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Маршанд и Макар – в заявке Канады на Турнир четырех наций