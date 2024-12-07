Козырев о 5:3 с «Барысом»: «Концовка получилась нервозная. Мы дали сопернику почувствовать игру, были ненужные удаления»

Андрей Козырев высказался после матча против «Барыса» (5:3).

«Мы неплохо контролировали сегодняшний матч. То преимущество и те голевые моменты, которые мы создали, нам сегодня удалось реализовать. Не в той мере, в какой хотелось бы, конечно.

Ну и концовка. Концовка получилась нервозная. Мы дали сопернику почувствовать игру, так как были ненужные удаления.

Важно, что у нас вернулись игроки, у которых были повреждения. Не совсем у нас все вернулись. У нас есть еще одна травма. Не играл сегодня Буренов – у него повреждение. То, что ребята вернулись – конечно, это важно.

Вы видели, мы, скажем так, неровно играли. Это было связано с травмами игроков», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .