Вайсфельд о Кубке Первого канала: «Институт сборных должен существовать, санкции рано или поздно закончатся. Хуже точно не будет. Почему бы не провести турнир?»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о Кубке Первого канала-2024.

– Какой смысл и для чего сегодня стоит проводить такой турнир?

– Ну, во-первых, зрители придут посмотрят. Во-вторых, мне кажется, что подобный институт сборных должен существовать, потому что рано или поздно все санкции закончатся.

Скажем так, хуже точно не будет. Почему бы не провести? – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.