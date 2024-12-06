Вайсфельд о Кубке Первого канала: «Институт сборных должен существовать, санкции рано или поздно закончатся. Хуже точно не будет. Почему бы не провести турнир?»
Леонид Вайсфельд поделился мыслями о Кубке Первого канала-2024.
– Какой смысл и для чего сегодня стоит проводить такой турнир?
– Ну, во-первых, зрители придут посмотрят. Во-вторых, мне кажется, что подобный институт сборных должен существовать, потому что рано или поздно все санкции закончатся.
Скажем так, хуже точно не будет. Почему бы не провести? – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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