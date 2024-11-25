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Директор «Динамо» о драфте в КХЛ: «Не понимаю его. У нас исторически детская школа входит в структуру клуба. Есть динамовцы, есть спартаковцы – это патриотический аспект»

Директор «Динамо» высказался о возможном введении драфта в КХЛ.

В ноябре лига объявила о создании рабочей группы по изучению возможности возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Я так понимаю, что вы и весь клуб «Динамо» являетесь активными противниками идеи возвращения драфта юниоров в КХЛ в том виде, в котором лига предлагала. Почему вы придерживаетесь подобной позиции?

– Я в принципе не понимаю этот инструмент. На совещании рабочей группы, на котором мы присутствовали, открыто за возвращение драфта выступил только «Нефтехимик». Они честно сказали, что это одна из позиций, как можно усилить команду.

Остальные 22 клуба выступили против. Включая даже «Куньлунь», который теоретически тоже мог использовать драфт для усиления команды и для получения каких-либо активов.

В целом это могла бы быть интересная история, но основная ситуация заключается в том, что клуб содержит школу. На это выделяется большой бюджет. И как в конце сезона объяснить руководителям, что мы получили одного своего воспитанника, а может быть, не получили его?

Парень, который провел восемь лет в системе – это единичный случай. По своей работе в школе помню только двух-трех игроков, которые восемь лет провели в системе. Очень много совершенно непонятных нюансов.

– На ваш взгляд, драфт юниоров в принципе не подходит для российского хоккея?

– У нас исторически сложилось так, что детская школа входит в структуру клуба. В чем вообще заключается целеполагание всей истории воспитания юниоров?

– Мальчик приходит в детскую школу с мечтой дорасти до главной команды системы.

– Правильно. Это патриотический аспект. Есть динамовцы, есть спартаковцы, есть цээсковцы. Мы пытаемся растить динамовцев с детства, которые будут знать историю клуба.

Они еще и на хоккей здесь могут ходить и учиться на живых примерах, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Директор «Динамо» о Рябкине: «Диалог идет не без шероховатостей. Им движет юношеский максимализм – Иван хочет всего и сразу, но иногда надо потерпеть и поработать»

Непонятно, зачем КХЛ хочет вернуть драфт, но есть несколько предложений

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Драфт КХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
logoЧемпионат.com
logoНефтехимик
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