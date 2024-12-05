Фастовский о драфте КХЛ: «Главный барьер – возраст драфтуемых игроков. Будем сдвигать, тогда и заинтересованность клубов будет другой»
Подавляющее большинство клубов не согласились с предложенным вариантом проекта, который в том числе предусматривал участие в ней игроков в возрасте от 17 лет.
«Было понятно, чем недовольны стороны, и мы будем дорабатывать проект, чтобы он был интересным, правильным и выгодным для клубов.
Главным барьером на пути реализации проекта ярмарки сейчас является возраст драфтуемых игроков. Это главная тема, которую надо обсудить и прийти к какому-то общему подходу.
Об остальном, например, о количестве защищаемых игроков, пока рано говорить. Потому что надо понять, в каком возрасте они могут драфтоваться.
Клубы такой ранний возраст не устраивает, я понимаю почему, и это было предсказуемо. Такое подтверждение на общем совещании мы получаем, и ясно, что возраст мы будем сдвигать. Тогда и заинтересованность клубов будет другой.
Что касается самого процесса обсуждения ярмарки, то он довольно сложный и долгий. Проект все-таки должен быть реализован правильно, и сиюминутных решений не будет», – сказал представитель рабочей группы по драфту КХЛ Кирилл Фастовский.
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