Фастовский о драфте КХЛ: «Главный барьер – возраст драфтуемых игроков. Будем сдвигать, тогда и заинтересованность клубов будет другой»

Кирилл Фастовский оценил недовольство клубов по поводу драфта КХЛ.

Подавляющее большинство клубов не согласились с предложенным вариантом проекта, который в том числе предусматривал участие в ней игроков в возрасте от 17 лет.

«Было понятно, чем недовольны стороны, и мы будем дорабатывать проект, чтобы он был интересным, правильным и выгодным для клубов.

Главным барьером на пути реализации проекта ярмарки сейчас является возраст драфтуемых игроков. Это главная тема, которую надо обсудить и прийти к какому-то общему подходу.

Об остальном, например, о количестве защищаемых игроков, пока рано говорить. Потому что надо понять, в каком возрасте они могут драфтоваться.

Клубы такой ранний возраст не устраивает, я понимаю почему, и это было предсказуемо. Такое подтверждение на общем совещании мы получаем, и ясно, что возраст мы будем сдвигать. Тогда и заинтересованность клубов будет другой.

Что касается самого процесса обсуждения ярмарки, то он довольно сложный и долгий. Проект все-таки должен быть реализован правильно, и сиюминутных решений не будет», – сказал представитель рабочей группы по драфту КХЛ Кирилл Фастовский.