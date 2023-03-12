Стэмкос травмировал левую ногу в матче «Тампы» с «Чикаго»
Стивен Стэмкос получил повреждение и не смог доиграть матч «Тампы» с «Чикаго».
У форварда «Лайтнинг» возникли проблемы с левой ногой после столкновения с Джозефом Андерсоном в первом периоде матча НХЛ. 33-летний игрок покинул площадку и больше на лед не возвращался.
«Думаю, с ним все будет в порядке. Мы не выпускали его больше в качестве меры предосторожности. Завтра осмотрим его, но, надеюсь, с ним все в порядке», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
В текущем сезоне Стэмкос провел 66 матчей в НХЛ и набрал 66 (27+39) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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