Стэмкос травмировал левую ногу в матче «Тампы» с «Чикаго»

Теги травмы Тампа-Бэй Чикаго НХЛ Стивен Стэмкос Джон Купер Здоровье Хоккей

Стивен Стэмкос получил повреждение и не смог доиграть матч «Тампы» с «Чикаго».

У форварда «Лайтнинг» возникли проблемы с левой ногой после столкновения с Джозефом Андерсоном в первом периоде матча НХЛ. 33-летний игрок покинул площадку и больше на лед не возвращался.

«Думаю, с ним все будет в порядке. Мы не выпускали его больше в качестве меры предосторожности. Завтра осмотрим его, но, надеюсь, с ним все в порядке», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

В текущем сезоне Стэмкос провел 66 матчей в НХЛ и набрал 66 (27+39) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

2 комментария

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Поговорим о разном
Не добрая новость. Надеюсь на более лучшую и всё нормализуется. Здоровья капитану!!!
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Гражданин товарищ барин
Нет никакой нужды, нужно к плей-офф подходить во всеоружии.
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