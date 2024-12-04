Силантьев заработает 55 млн рублей за два следующих сезона по новому контракту с «Металлургом» (Михаил Зислис)

Стало известно, сколько Дмитрий Силантьев заработает по новому контракту.

В ноябре 24-летний нападающий продлил соглашение с «Металлургом » до 2027 года.

По информации журналиста Михаила Зислиса, в сезоне-2025/26 игрок заработает 25 миллионов рублей, в сезоне-2026/27 – 30 миллионов.

В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ Силантьев провел 34 матча и набрал 19 (8+11) очков.