Хеллибак – главный фаворит на «Везина Трофи» по версии The Score. Густавссон – 2-й, Эттинджер – 3-й
Коннор Хеллибак – главный фаворит на «Везина Трофи» по версии The Score.
The Score представил промежуточный рейтинг претендентов на приз, который вручается лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
На первой строчке расположился вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак.
Рейтинг выглядит следующим образом:
5. Энтони Столарц («Торонто»);
4. Дастин Вульф («Калгари»);
3. Джейк Эттинджер («Даллас»);
2. Филип Густавссон («Миннесота»);
1. Коннор Хеллибак («Виннипег»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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