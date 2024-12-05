Леонтьев о 5:2 с «Куньлунем»: «Ключевой момент — третий гол. После этого игра оказалась под контролем «Нефтехимика» 

Олег Леонтьев оценил победу «Нефтехимика» над «Куньлунем» (5:2).

«Соперник очень мощно начал, нанеся в первом периоде 21 бросок по нашим воротам. Тогда было много работы у Загидулина, но Артем здорово сыграл в этих моментах, вытащил и оставил нас в игре.

Со второго периода немного подкорректировали пару моментов, благодаря чему пошла примерно равная игра. Ключевой момент встречи — третий гол. Артем красиво начал атаку, а дальше последовала красивая комбинация.

В целом после этого игра оказалась под нашим контролем. Завершили первый этап чемпионата на хорошей ноте», – сказал тренер «Нефтехимика ».