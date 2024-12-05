Леонтьев о 5:2 с «Куньлунем»: «Ключевой момент — третий гол. После этого игра оказалась под контролем «Нефтехимика»
Олег Леонтьев оценил победу «Нефтехимика» над «Куньлунем» (5:2).
«Соперник очень мощно начал, нанеся в первом периоде 21 бросок по нашим воротам. Тогда было много работы у Загидулина, но Артем здорово сыграл в этих моментах, вытащил и оставил нас в игре.
Со второго периода немного подкорректировали пару моментов, благодаря чему пошла примерно равная игра. Ключевой момент встречи — третий гол. Артем красиво начал атаку, а дальше последовала красивая комбинация.
В целом после этого игра оказалась под нашим контролем. Завершили первый этап чемпионата на хорошей ноте», – сказал тренер «Нефтехимика».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Нефтехимика»
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