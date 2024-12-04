Кузьменко пропустил матч с «Коламбусом» по решению тренера «Калгари». У форварда 1 гол в 25 играх сезона
Андрей Кузьменко не принял участие в матче против «Коламбуса».
«Калгари» выиграл 3:0 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Флэймс» Андрей Кузьменко пропустил матч, оставшись в запасе по решению главного тренера команды Райана Хаски.
В этом сезоне российский хоккеист набрал 9 (1+8) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 15:31 в 25 матчах чемпионата.
Безголевая серия нападающего составляет 21 матч.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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