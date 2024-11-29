Воробьев о прогрессе вратаря Просветова: «Понадобилось время. Иван работает, некоторые вещи в его игре становятся гораздо лучше»

25-летний вратарь ЦСКА сыграл на ноль против московского «Динамо» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив все 38 бросков.

Сухая игра стала для него 4-й в сезоне и 3-й – на отрезке в 5 матчей.

– Почему так улучшилась игра Просветова по сравнению со стартом сезона?

– Понадобилось время. Иван работает, некоторые вещи в его игре становятся гораздо лучше, надеюсь, это будет продолжаться, - сказал главный тренер ЦСКА.