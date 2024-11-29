Воробьев о прогрессе вратаря Просветова: «Понадобилось время. Иван работает, некоторые вещи в его игре становятся гораздо лучше»
25-летний вратарь ЦСКА сыграл на ноль против московского «Динамо» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив все 38 бросков.
Сухая игра стала для него 4-й в сезоне и 3-й – на отрезке в 5 матчей.
– Почему так улучшилась игра Просветова по сравнению со стартом сезона?
– Понадобилось время. Иван работает, некоторые вещи в его игре становятся гораздо лучше, надеюсь, это будет продолжаться, - сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
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