Подконицки о 6:0 с «Сочи»: «Авангард» хотел сыграть лучше, чем в прошлом матче – худшем за 2 года. Мы действовали быстро, агрессивно, прессинговали в зоне соперника»

Тренер «Авангарда» Андрей Подконицки оценил победу над «Сочи» (6:0).

«Мы хотели сегодня начать лучше, чем в прошлом матче, в домашних играх должна быть энергия. Но не получилось из-за того, что соперник в самом начале получил большинство. Хорошо, что нам удалось его нейтрализовать.

После этого мы уже стали играть, как и планировали. Действовали быстро, агрессивно, были нацелены на ворота, прессинговали соперника в их зоне.

Ребята немного нервничали, но они правильно среагировали на ситуацию. Горжусь ребятами, это действительно важная командная победа», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда » Андрей Подконицки.

Также он назвал разгромную победу над «Сочи » лучшим матчем омичей за 2 года.

«Мы хотели добавить в эмоциях, в агрессии, в ответственности. Главное, что ребята действовали правильно и грамотно. Понятно, что большие изменения привнести сложно в такой короткий срок, но я рад, что после одного собрания, после одного разбора видео уже были видны изменения, парни здорово катались.

Прошлый матч с «Северсталью» был худшим в исполнении «Авангарда» за те два года, что я в команде. Мы вообще не катались, очень плохо отыграли. Дома так действовать нельзя.

Вне зависимости от нашего места в таблице, мы практически всегда собираем аншлаги, люди приходят на арену, поддерживают нас, несмотря ни на что. И именно на это я обратил внимание парней», – заявил Подконицки.