Экс-вратарь СКА и «Салавата» Ежов стал лучшим игроком недели в полупрофессиональной лиге в Квебеке. Он завершил карьеру в КХЛ, но вернулся на лед в сентябре в Канаде

Илья Ежов возобновил карьеру в полупрофессиональной лиге в Канаде.

37-летний вратарь был признан лучшим игроком недели в LNAH (Североамериканская хоккейная лига) в Квебеке.

Сообщается, что в сентябре Ежов решил вернуться на лед после общения с тренером вратарей «Лаваль Петройлерс», который работал с ним несколько лет в межсезонье и является крестным отцом его детей. Он подписал с командой из Квебека контракт на один сезон.

В конце прошлого сезона Ежов завершил карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ. Голкипер сыграл 469 матчей в КХЛ и одержал 188 побед. Вратарь выступал за «Салават », СКА , «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь». Вместе с командой из Санкт-Петербурга он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/15.