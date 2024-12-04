Фетисов о Капризове: «Его талант не подлежал сомнению. Он сделал правильные выводы из прошлого сезона и может замахнуться на большие достижения»
Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты Кирилла Капризова в этом сезоне.
Нападающий «Миннесоты» набрал 39 (16+23) очков и лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ.
«Можно только порадоваться за Кирилла и его команду. Соревновательный принцип в НХЛ способствует развитию бизнеса и позволяет при правильном подходе претендовать на самые высокие места.
Прошлый сезон, как понимаю, сложился для «Миннесоты» не лучшим образом. В этот раз была проведена правильная селекция, это принесло плоды.
Что касается Кирилла, то его талант изначально не подлежал сомнению. Он тоже сделал правильные выводы из прошлого сезона и теперь может замахнуться на большие достижения», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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