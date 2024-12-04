Карбери о поражении от «Сан-Хосе»: «Игра «Вашингтона» очень разочаровала – есть проблемы со стабильностью. Вернулись домой, и вот так играли во 2-м и 3-м периодах»

Спенсер Карбери остался недоволен действиями «Вашингтона» против «Сан-Хосе».

«Кэпиталс» уступили со счетом 1:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«На данный момент у нас есть проблемы со стабильностью в нашей игре.

На мой взгляд, игра очень разочаровала, учитывая, что мы вернулись домой после выезда, и таким образом действали во втором и третьем периодах», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .