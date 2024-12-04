Мэттью Ткачак преодолел отметку в 600 очков в НХЛ, набрав 2+2 с «Питтсбургом». У форварда «Флориды» 602 балла в 611 матчах
Мэттью Ткачак преодолел отметку в 600 очков в НХЛ.
Нападающий «Флориды» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).
До этой игры в активе 26-летнего американца было 598 баллов в лиге.
Теперь на его счету стало 602 (225+377) очка в 611 матчах в регулярных чемпионатах.
В нынешнем сезоне Мэттью Ткачак набрал 23 (7+16) балла в 21 матче чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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